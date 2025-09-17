World-weather: жителей Омской области ожидает теплый декабрь

Синоптики составили прогноз погоды на предстоящую зиму в Омской области. Об этом сообщил « Город55 » со ссылкой на данные world-weather .

Так, декабрь ожидается достаточно мягким. В первой половине месяца дневная температура составит -10…-12 градусов, а ночью возможно похолодание до -15... -16 градусов. Вторая половина декабря будет чуть прохладнее, однако сильных морозов не предвидится.

Предположительно, январь в регионе будет умеренно холодным, со средней температурой -12...-14 градусов, периодически возможны понижения до -18 градусов.

Февраль, как предполагают метеорологи, пройдет без экстремальных температурных колебаний. Средняя температура прогнозируется на уровне -15 градусов.