Wildberries запустила благотворительную акцию «Поможем Курску вместе»

Благотворительную акцию «Поможем Курску вместе» запустила объединенная компания Wildberries и Russ совместно с Российским Красным Крестом. На сайте маркетплейса появился специальный раздел.

Россияне могут приобрести для пострадавших жителей Курской области товары из списка, сформированного по рекомендациям РКК на основе актуальных запросов.

После оформления и оплаты товары доставят на склады РКК в Курске, откуда их распределят между нуждающимися в помощи курянами. За такие продажи Wildberries не будет брать комиссию, а также вернет стоимость эквайринга и логистики.

Компания Wildberries при координации Минпромторга России уже направила в Курскую область более 20 тысяч единиц товаров весом в 30 тонн. В пострадавший регион платформа отправила одежду, канцелярию, постельное белье и продукты питания длительного хранения. Wildberries помогал с доставкой крупногабаритной техники. Пункты выдачи в Курской области продлили срок хранения товаров.

Благодаря акции «Поможем Курску вместе» все желающие смогут присоединиться к помощи курянам, оказавшимся в непростой ситуации. Компания поблагодарила каждого за посильное участие в акции.