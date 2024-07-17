Выставку трофейной военной техники стран НАТО привезут в Курган

В Кургане пройдет выставка военное техники-трофеев из стран НАТО. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полпреда в УрФО Владимира Якушева.

Он рассказал, что экспонаты, которые покажут курганцам, смогла захватить группировка «Центр» во время проведения спецоперации на Авдеевском и Донецком направлениях.

«Возле каждой подбитой машины есть информация — кто и при каких обстоятельствах смог уничтожить технику противника», — отметил Якушев.

Он добавил, что цель выставки — распространить информацию о подвигах российских бойцов среди россиян.