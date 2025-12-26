Выручка самарских предприятий по производству зимней одежды составила 1,89 млрд рублей в 2024 году

В сегменте малого и среднего предпринимательства Самарской области зарегистрировано 204 предприятия, производящих одежду и экипировку для зимы. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

За прошедшие пять лет количество таких фирм увеличилось на 3%, параллельно численность работников выросла на 33%. Такие показатели свидетельствуют о динамичном росте локального сектора производства зимней одежды.

Общая выручка указанных предприятий достигла отметки в 1,89 миллиарда рублей по итогам 2024 года. Анализ распределения бизнесов показывает, что основная доля принадлежит компаниям, изготавливающим верхнюю одежду — их насчитывается 126 единиц.