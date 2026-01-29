«Выберу.ру»: почти половина зумеров задумывалась о переходе на нестандартные форматы занятости

Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомились «Известия» , показало, что почти половина зумеров задумывалась о переходе на нестандартные форматы занятости. Среди таких форматов — вахтовая работа и труд в удаленных природных регионах.

«Почти треть опрошенных в целом хотя бы раз за год задумывалась о том, чтобы отказаться от офисной работы в мегаполисе в пользу более романтического и экологичного формата занятости», — сообщили аналитики сервиса.

Среди наиболее привлекательных направлений участники исследования назвали вахтовую работу в северных регионах страны, сезонную занятость на фермах и агропредприятиях, труд в заповедниках, а также участие в экологических и волонтерских проектах с проживанием на природе. Интерес у молодых респондентов вызвали профессии, связанные с экотуризмом и авиацией.

Аналитики выяснили, что значительная часть опрошенных готова пожертвовать уровнем дохода ради более комфортного с точки зрения личных ценностей образа жизни. Среди тех, кто задумывается о смене профессии, 41% согласен на сокращение заработка на 10–20%, еще 27% допускают падение доходов на 20–30%. Более чем на треть готовы снизить зарплату 18% участников исследования. Лишь 14% заявили, что готовы рассматривать альтернативные варианты только при сохранении прежнего уровня доходов или его росте.