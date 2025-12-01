«Выберу.ру»: 29% опрошенных россиян в последние месяцы обеспечивали партнера

Почти треть (29%) опрошенных россиян в последние месяцы оказывала финансовую помощь своему партнеру, находящемуся в сложной жизненной ситуации, связанной с длительным поиском работы или падением уровня дохода. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования маркетплейса «Выберу.ру».

Также примерно треть респондентов (32%) заявили, что готовы поддерживать возлюбленного материально, если произойдет ухудшение финансового положения семьи. Тем не менее, некоторые участники опросов высказывают опасения: 23% отметили, что соответствующая ситуация способна негативно сказываться на отношениях, а еще 16% убеждены, что оба супруга обязаны заботиться о собственном благополучии независимо друг от друга.

Среди основных факторов, приводящих к подобной зависимости, были отмечены продолжительный поиск работы (47%), нестабильность занятости и снижение рабочей нагрузки (41%), упадок доходов среди самозанятых и фрилансеров (38%), а также психологическое истощение партнера, временно ограничивающее его трудовую активность (23%).