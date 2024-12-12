ВЦИОМ: почти 30% россиян назвали хоккей национальным видом спорта
Большинство россиян, а именно 27%, назвали национальным видом спорта хоккей. Об этом сообщил RT со ссылкой на ВЦИОМ.
Проведенный опрос выделил еще два вида спорта, которые могут претендовать на звание. В частности, по 9% респондентов проголосовали за футбол и фигурное катание.
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