ВЦИОМ: большинство россиян считают равноправие основой идеальной семьи

При этом 34% респондентов заявили, что один из членов семьи должен брать на себя всю ответственность за близких, добавила радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, 51% участников считают образцовой семью с детьми, взаимодействие в которой построено на любви и понимании. Многие опрошенные указали на необходимость сохранения поддержки даже при финансовых трудностях.