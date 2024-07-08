ВЦИОМ: большинство россиян считают равноправие основой идеальной семьи

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, какую модель семьи россияне считают идеальной. Большинство (62%) отдали свой голос за отношения с равноправием, сообщили «Ведомости».

При этом 34% респондентов заявили, что один из членов семьи должен брать на себя всю ответственность за близких, добавила радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, 51% участников считают образцовой семью с детьми, взаимодействие в которой построено на любви и понимании. Многие опрошенные указали на необходимость сохранения поддержки даже при финансовых трудностях.

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