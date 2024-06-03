ВЦИОМ: более половины россиян планируют провести летний отпуск дома

Специалисты ВЦИОМ опросили 1,6 тысячи россиян и выяснили, как они намереваются провести летний отпуск. Результаты исследования опубликовал сайт kp.ru .

Так, 53% респондентов заявили, что останутся дома в этот период. Еще 28% участников собираются отправиться на дачу.

Однако 14% все же выбрали для себя вариант с путешествиями по стране. В топ направлений попали поездки на Черноморское побережье Кавказа и Крымский полуостров.