ВЦИОМ: 88% россиян заявили, что следуют принципам ЗОЖ
Более 88% россиян признались, что стараются придерживаться принципов здорового образа жизни. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респонденты заявили, что хорошее физическое состояние помогает им достичь гармонии и продуктивности. При этом 53% из опрошенных всегда придерживаются правил ЗОЖ, а 35% — только лишь иногда.
Отмечается, что популярность такого образа жизни особенно популярна среди людей старших поколений.
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