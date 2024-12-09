ВЦИОМ: 73% россиян занимаются благотворительностью

Большинство россиян, а именно 73%, так или иначе участвуют в какой-то благотворительной деятельности. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

По его данным, за последние пят лет у россиян вырос интерес к добрым делам. Причем большая часть опрошенных предпочитает не разовые мероприятия, вроде милостыни, а системную помощь.

В частности, 27% постоянно вносят пожертвования на счета благотворительных организаций. Еще 11% респондентов — участвуют в различных акциях. Наконец, еще 10% опрошенных на постоянной основе участвуют в волонтерской деятельности.