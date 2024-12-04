ВЦИОМ: 66% россиян уверены в своей способности закрыть кредит без трудностей

Большинство россиян, а именно 66%, уверены, что у них не возникнет трудностей с тем, чтобы закрыть все свои долги. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом 46% респондентов рассказали, что кредитные платежи занимают у них от 10% до 30% от месячного дохода. Еще 17% — отдают до половины бюджета. Наконец 10% платят за кредиты более 50% совокупного семейного дохода.

Кроме того, 64% россиян в последний год не сталкивались с проблемами выплат, а 34% — испытывали трудности такого рода.