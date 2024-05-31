ВЦИОМ: 38% россиян заявили, что для счастья им нужно минимум двое детей
Более 38% россиян признались, что для счастья им нужно как минимум двое детей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Пары с двумя детьми пришли на смену многодетности со второй половины 20 века. Специалисты это связали с повышением качества жизни и желанием женщины самореализоваться.
Исследователи утверждают, что рождаемость начнет расти с 2028 года. Около десяти лет назад на двоих детей ориентировались 58% россиян.
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