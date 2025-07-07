Всероссийское тестирование по охране труда проведут в сентябре

Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе — 2025» пройдет 16 сентября. Инициатива направлена на повышение общественного интереса к вопросам безопасности на рабочих местах.

Целью тестирования также является формирование культуры ответственного отношения к охране труда и получение объективных данных об уровне знаний россиян в этой сфере. Каждый участник сможет бесплатно проверить и оценить свою компетентность в вопросах производственной безопасности.

Мероприятие проведут в рамках X Всероссийской недели охраны труда.

Регистрацию, которая продлится месяц, откроют 1 августа. Организатором выступит Всероссийский научно-исследовательский институт труда.

Подробности о проведении тестирования, включая порядок участия и программу мероприятия, доступны на официальном сайте.