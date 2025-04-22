Всероссийский управленческий хакатон Next profi открылся в Нижнем Новгороде

Всероссийский управленческий хакатон для студентов и их наставников из 10 вузов открылся в Нижнем Новгороде 22 апреля. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

В мероприятии участвуют студенческие команды из ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НИУ ВШЭ Нижний Новгород, Калининградского государственного технического университета и других вузов.

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, «знаковые работодатели предлагают свои задачи студентам». Это даст будущим специалистам возможность понять, с чем они столкнутся в работе.

Проректор по молодежной политике и воспитательной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Чуманкина добавила, что впервые в этом году в хакатоне участвуют Нижегородская академия МВД и МГТУ им. Баумана.

Студентам предстоит решить специальные задачи от семи компаний-заказчиков в сфере бизнеса, например, кейсы по продуктовому менеджменту, маркетингу, внедрению искусственного интеллекта на производстве.