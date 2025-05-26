Всероссийский библиотечный конгресс стартовал в Ижевске

Всероссийский библиотечный конгресс начался в Ижевске 26 мая. Мероприятие посетили международные делегации из 10 стран, сообщило РИА «Новости».
Событие посвящено 30-летию Российской библиотечной ассоциации. Организаторы подчеркнули особый интерес иностранных гостей к опыту российских библиотек и возможным направлениям сотрудничества. Наиболее многочисленная группа приехала из Индии — 15 человек, добавил Udm-info.ru.
Программа конгресса отошла от традиционной схемы секций, сосредоточенных на внутренних делах библиотек, и взяла курс на выявление точек пересечения с ключевыми государственными задачами. Стране, нацеленной на будущее, жизненно важно обеспечивать суверенитет, в том числе интеллектуальный, отметил президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.
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