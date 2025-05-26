Всероссийский библиотечный конгресс стартовал в Ижевске

Событие посвящено 30-летию Российской библиотечной ассоциации. Организаторы подчеркнули особый интерес иностранных гостей к опыту российских библиотек и возможным направлениям сотрудничества. Наиболее многочисленная группа приехала из Индии — 15 человек, добавил Udm-info.ru.

Программа конгресса отошла от традиционной схемы секций, сосредоточенных на внутренних делах библиотек, и взяла курс на выявление точек пересечения с ключевыми государственными задачами. Стране, нацеленной на будущее, жизненно важно обеспечивать суверенитет, в том числе интеллектуальный, отметил президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.