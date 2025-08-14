Всероссийская Волжская регата пройдет в Нижнем Новгороде 16 августа

В Нижнем Новгороде 16 августа развернется масштабное событие для любителей парусного спорта — «Всероссийская Волжская регата 2025». Акватория около катера «Герой» и Чкаловской лестницы на сутки станет местом притяжения спортсменов и зрителей, сообщил сайт « Время Н ».

С 10:00 до 22:00 здесь пройдут парады парусов и сапбордов, соревнования на сапах и биг-сапах, а также показательные выступления виндсерферов. Множество яхт одновременно начнут движение от Борского и Молитовского мостов, создавая впечатляющее зрелище.

Главным событием станет гонка за кубок «Волжской регаты» среди взрослых и юных яхтсменов. В этом году за победу поборются представители более 20 городов России.