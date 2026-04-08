Всемирный День единорога отметят 9 апреля

В четверг, 9 апреля, в России и мире отмечают несколько значимых дат. В этот день в России празднуют годовщину взятия Кенигсберга, а в мире — День единорога и другие международные события, сообщил URA.RU .

Ежегодно 9 апреля в России отмечают День работников клининговой отрасли. Дата выбрана не случайно. В 1649 году при царе Алексее Михайловиче появился первый документ, регламентирующий вопросы поддержания чистоты в городах. Но настоящим прорывом стало издание указа Петром I 9 апреля 1699 года «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

9 апреля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны был завершен штурм и осуществлен захват города-крепости Кенигсберга. В ноябре 2025 года в России эта дата была официально признана Днем героического штурма и взятия Кенигсберга. В результате операции была ликвидирована основная часть восточно-прусской группировки противника, а около 90 тысяч немецких военных сдались в плен.

Среди международных праздников 9 апреля — День осведомленности об автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР). Это неофициальный праздник, посвященный феномену восприятия, при котором у человека возникают приятные ощущения в ответ на определенные звуки или визуальные стимулы.

Также отмечается День единорога. Изображения единорогов имеют возраст свыше четырех тысяч лет, а первые письменные свидетельства о них датируются V веком до нашей эры. Особую значимость этот праздник имеет в Шотландии, где единорог признан национальным символом.