ВсеИнструменты.ру: тренд на «умные» гаджеты для дома вырос в начале лета

Спрос россиян на «умные» гаджеты для дома увеличился в начале лета. Самой популярной категорией товаров стали датчики протечки воды, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования ВсеИнструменты.ру.

В июне спрос на них вырос на 161% по сравнению с прошлогодними показателями. Больше всего таких датчиков покупали в Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Также востребованными среди россиян оказались «умные» приборы для освещения.

Кроме того, в рейтинг самых популярных товаров попала «умная» электрика. Спрос на эту категорию вырос на 34%.

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте