ВсеИнструменты.ру: тренд на «умные» гаджеты для дома вырос в начале лета

Спрос россиян на «умные» гаджеты для дома увеличился в начале лета. Самой популярной категорией товаров стали датчики протечки воды, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования ВсеИнструменты.ру.

В июне спрос на них вырос на 161% по сравнению с прошлогодними показателями. Больше всего таких датчиков покупали в Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Также востребованными среди россиян оказались «умные» приборы для освещения.

Кроме того, в рейтинг самых популярных товаров попала «умная» электрика. Спрос на эту категорию вырос на 34%.