Врио главы Центрального района Петербурга Романцов рассказал о создании Джазового сквера

Врио главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов дал интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал о проведении работ по преображению общественных пространств в городе.

По словам госдеятеля, в летний период особенное внимание уделяется благоустройству парков. Так, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведется активная работа по нескольким ключевым направлениям.

«Во-первых, по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, сейчас продолжается благоустройство сквера композитора Соловьева-Седова на Невском проспекте, где сейчас активно идут работы по его обновлению», — отметил Романцов.

Он также рассказал о создании современного парка на Загородном проспекте, известного как Джазовый сквер. Здесь появятся детская игровая зона, специализированное музыкальное оборудование и инфраструктура для маломобильных граждан.