Временная снежная каша ожидается в Москве и области в середине декабря

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «Ридусу» , что на следующей неделе в Москве и Московской области начнется зимний снег, но сохранится он недолго.

По словам эксперта, выходные 6–7 декабря не принесут похолодания. Антициклон сохранит теплую и сухую погоду. Температура воздуха останется выше нормы почти на пять градусов.

«Фон температуры будет одинаковый в субботу и воскресенье: минимальная в Москве 0 — +2 градуса, по региону — от -1 до +2», — отметила Позднякова.

Со вторника, 9 декабря, ситуация начнет меняться: антициклон сменится циклоном, и в Москве и Подмосковье пойдет снег. Однако он быстро превратится в мокрый снег, а затем в дождь.

К концу недели ночные температуры поднимутся выше нуля, и выпавший снег превратится в снежную кашу и, скорее всего, растает. Настоящую зимнюю погоду следует ждать только в последней декаде декабря, подчеркнула синоптик.