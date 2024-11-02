02 ноября 2024 01:12 Врачи-подделки повсюду. В России стали массово торговать медицинскими лицензиями Юрист Барсова: нельзя искать врача по объявлениям, лицензии нужно проверять 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/ / Global Look Press Общество

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Шокирующие фотографии «работы» уфимского косметолога Лианы С. разлетелись в Сети. От рук горе-мастера пострадала 46-летняя Светлана Гутова, которая спустя два года так и не смогла избавиться от последствий биоревитализации — все лицо, шея и зона декольте покрыто рубцами. Светлана выяснила, что у косметолога не было лицензии на выполнение процедур, женщина пожалела, что доверилась советам и не проверила документы перед уколами. Медицинский юрист Алена Барсова рассказала 360.ru, какие шаги нужно предпринять, чтобы не попасться на уловки мошенников, которые либо вообще не имеют лицензии, либо прикрываются поддельными дипломами.

Медсестра по интернету Рынок онлайн-образования в России процветает, по видео обучают не только маркетологов и продавцов, но и стоматологов, косметологов и других медицинских специалистов. Стоимость курсов разнится от восьми до 250 тысяч, за эти деньги человек получает видеоуроки, а спустя короткое время ему выдают диплом о профессиональной переподготовке. В объявлениях предлагают быстро и относительно недорого получить сертификат косметолога, массажиста и даже медсестры, медицинского образования не требуется. Получив такой сертификат, «специалисты» отправляются оказывать «услуги» населению.

Фото: Freepik

Юрист Алена Барсова, специализирующаяся на медицинской сфере, рассказала, что постоянно сталкивается с поддельными сертификатами и отсутствием аккредитации у якобы «обучающих центров». Наличие аккредитации можно проверить в министерстве образования и науки, отметила специалист. Барсова рассказала об одном из самых вопиющих случаев в ее практике, когда обучающая организация выдавала лицензии стоматологам-ортопедам, а лицензия была оформлена на обучение игре на аккордеоне. «Настолько вопиющее — это редкость, но в целом такого очень много. Самое ужасное, что этот бизнес процветает. Все, кому не лень, наоткрывали каких-то контор и выдают дипломы гособразца. Но одно дело, когда они на маркетинг выдают, а другое дело, когда это ортопедическая стоматология или косметология», — заявила Барсова.

Фото: РИА «Новости»

Юрист отметила, что благодаря освещению таких случаев в прессе люди начали задумываться о наличии у врачей, к которым они обращаются за медицинской помощью, специального образования. Собеседница 360.ru рассказала, что в России существует федеральный реестр медицинских работников, который связан с федеральным аккредитационным центром. Проблема в том, что доступ к своему профилю в реестре имеют клиники, работники Росздравнадзора и еще ряд сотрудников. Пациенты не имеют возможности посмотреть, есть у врача образование, лицензия или дипломы, добавила юрист.

«Пациент должен иметь право проверить все сертификаты врача, насколько они действуют, насколько пройдена аккредитация». Алена Барсова Медицинский юрист

«Это очень большая проблема, она не очевидна, но вы не представляете, сколько в моей практике было случаев, когда в клиники устраивались люди, не имеющие никакого образования и приносящие красивые документы с водяными знаками, с подписями в корочке из самых лучших вузов, которые оказывались просто липой», — добавила юрист.

Фото: Телеканал «360»

«Кололи неправильно, либо не тот препарат» Нашумевшая история Светланы Гутовой из Уфы подтверждает слова юриста. Женщина хотела лишь поддержать молодость кожи, а в итоге осталась с ужасными рубцами, от которых нельзя избавиться до конца. Когда Светлана столкнулась с проблемой незаживающих ран, и косметолог не смогла ей помочь, а потом и вовсе открестилась от нее, Гутова решила не оставлять просто так, сделала экспертизу и выяснила, что у Лианы С. нет лицензии на выполнение косметологических процедур. Барсова заявила, что у якобы «косметолога» однозначно не было лицензии на процедуру биоревитализации. «Ну 100% нет, потому что кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. В пределах эпидермиса, что бы не наделал, он обновится, если не за семь дней, то за 21. А то, что у нее — это говорит о том, что кололи очень глубоко, то есть кололи неправильно, либо кололи не тот препарат», — заявила собеседница 360.ru.

Фото: Телеканал «360»

Толпы псевдоврачей Юрист отметила, что сейчас не считается дурным тоном попросить врача показать дипломы и сертификаты на выполнение медицинских процедур. Врач, которому нечего скрывать, обязательно предоставит все дипломы, лицензии и сертификаты, потому что он гордится своим образованием. «Но по-прежнему есть индустрия черти чего, где выдают неизвестно что, и еще покупают поддельные документы. Рынок поддельных документов огромный», — сообщила Барсова. Она напомнила случай превдохирурга Алены Верди. Девушка в Краснодаре в 2019 году изуродовала десятки пациенток, которых она оперировала под видом пластического хирурга, не имея на это лицензии и образования. Также юрист рассказала случай, когда в село устроилась на работу фельдшером женщина, не имеющая медицинского образования. А выяснилось это, когда лже-фельдшера внесли в реестр медицинских работников, а из аккредитационного центра не подгрузились дипломы. Telegram-канал Baza опубликовал историю французского студента, которого погубило стремление к красоте. Матье Латур решил сэкономить и сделал пересадку бороды в Турции. После операции начались проблемы — щетина росла как у ежа, а на затылке кожа не заживала. Юноша перепроверил врача и клинику и выяснил, что операцию проводил не медик, а риелтор. Нормальные врачи заявили, что кожу на затылке восстановить не получится, и 24-летний мужчина покончил с собой на фоне депрессии.

Фото: РИА «Новости»

Сто раз проверь, один раз отрежь Как же обычному пациенту не попасть на такого горе-хирурга или косметолога? Юрист рассказала, что есть несколько обязательных шагов, которыми нельзя пренебрегать при выборе клиники и врача. «Первое — мы не ищем врачей на сайтах объявлений. Второе — сейчас довольно много сайтов отзовиков, сайтов агрегаторов и информации о враче. Врачи работают в клиниках, у кого-то есть частная практика, но тогда он работает в качестве ИП, и о нем тоже будет информация в интернете. Посмотрите, в какой клинике работает врач. Он может работать в одной клинике, может работать в нескольких, в этом нет ничего зазорного. Но если врач не работает нигде, то есть не открывается никакая клиника, с большой вероятностью это либо не врач, либо какой-то домушник», — поделилась Барсова. Эксперт также посоветовала найти врача в социальных сетях, либо обратиться в клинику с просьбой предоставить информацию об образовании конкретного специалиста. Эта норма прописана в законе о защите прав потребителя, напомнила юрист. В документе стоит обратить внимание на учреждение, которое его выдало.