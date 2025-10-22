Врач Звонков предупредил, что водителей со стенокардией могут лишить прав уже в 2027 году

Терапевт Андрей Звонков рассказал Life.ru о медицинских ограничениях, которые могут добавить для водительских прав. В частности, это касается заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как пояснил медик, среди учитываемых заболеваний — инсульты и инфаркты, однако все зависит от конкретного случая.

«Какой был инсульт, насколько он был тяжел и какие последствия остались», — отметил врач.

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы Звонков особенно выделил стенокардию. По его словам, наличие определенных рисков, включая случаи предшествующих приступов стенокардии, может послужить основанием для отказа в выдаче водительских прав или их аннулирования.