Врач Зорина указала на риски молодежного тренда с «каникулами» в психдиспансере

Врач Анна Зорина высказала опасения относительно нового способа борьбы со стрессом среди молодежи — «дуркнга», который подразумевает добровольную госпитализацию в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил телеканал « Краснодар ».

По мнению эксперта, жизнь молодых людей наполнена напряжением из-за высоких нагрузок и информационного переизбытка. В поисках быстрого решения для снятия усталости они прибегают к «дуркингу», чтобы временно уйти от повседневных проблем.

Как пояснила врач, стремление соответствовать модным тенденциям может привести к преувеличению собственных жалоб, что чревато неправильной диагностикой и лечением. Кроме того, пребывание в специализированной клинике оставляет след в медицинских документах, что может повлиять на трудоустройство или получение лицензий в будущем, добавила радиостанция Sputnik.