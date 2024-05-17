Врач Журавлева: настоящую минеральную воду добывают из специальных источников | 360°

17 мая 2024, 11:17
Врач Журавлева: настоящую минеральную воду добывают из специальных источников
Диетолог Полина Журавлева рассказала об отличиях минеральной и газированной воды. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.
«Содовая — это не всегда обычная вода с „газиками“. В ней часто может содержаться хлорид натрия, цитрат натрия и бикарбонат натрия. <…> Часто такую воду и у нас называют минеральной, но это в корне неверно», — пояснила врач.
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Она отметила, что настоящую минеральную воду добывают из источников, богатых микроэлементами. Кроме того, ее можно отличить от обычной газировки по запаху, добавил RT.
Врачи
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