Врач Заварохин призвал родителей устанавливать защитные экраны на окна

Главный врач детской больницы Святого Владимира Сергей Заварохин в эфире радиостанции « Говорит Москва » подчеркнул важность установки защитных экранов на окна для предотвращения несчастных случаев с детьми.

По словам специалиста, падения с высоты представляют серьезную опасность для жизни и здоровья детей.

«Последствия этих падений, когда черепно-мозговые травмы, и это смерть мозга, и переломы всех костей, любых, какие только есть, вплоть до перелома фаланги пальцев», — предупредил эксперт.

Он призвал родителей устанавливать защитные экраны на окна, пояснив, что москитная сетка считается потенциально опасным объектом.