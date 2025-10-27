Врач Заварохин призвал родителей устанавливать защитные экраны на окна
Главный врач детской больницы Святого Владимира Сергей Заварохин в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул важность установки защитных экранов на окна для предотвращения несчастных случаев с детьми.
По словам специалиста, падения с высоты представляют серьезную опасность для жизни и здоровья детей.
«Последствия этих падений, когда черепно-мозговые травмы, и это смерть мозга, и переломы всех костей, любых, какие только есть, вплоть до перелома фаланги пальцев», — предупредил эксперт.
Он призвал родителей устанавливать защитные экраны на окна, пояснив, что москитная сетка считается потенциально опасным объектом.