Врач Заплавнова посоветовала отказаться от прыжков с парашютом при диабете

Терапевт Кристина Заплавнова предупредила о рисках для здоровья при прыжках с парашютом. Людям с сахарным диабетом и почечными заболеваниями стоит избегать этого вида активности, сообщил News.ru .

По словам врача, противопоказаниями считаются также травмы головного мозга, патологии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые и легочные болезни.

«Кроме того, перемены артериального давления также являются поводом отказаться от такого экстремального мероприятия», — отметила медик.

Она подчеркнула, что не рекомендуется прыгать с парашютом людям, склонным к обморокам и судорогам, а также тем, чей вес меньше 45 или больше 90 килограммов. Важно воздерживаться от алкоголя за сутки до прыжка, добавил телеканал «Саратов 24».