Врач Волчков призвал не заниматься самолечением после укуса змеи

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Павел Волчков дал рекомендации о том, как действовать после укуса змеи. Специалист настоятельно советует не заниматься самолечением, написал URA.RU .

«Позвоните в скорую, скажите, что укусила змея, — вас отвезут в ближайший пункт, где есть сыворотка. Обычно система четко знает, куда везти таких пациентов», — подчеркнул Волчков.

По словам эксперта, только профессиональные змееловы могут иметь при себе противоядие. Обычным людям рекомендуется иметь под рукой антисептик и бинт, сообщил RT.

Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать встречи со змеей: на природе следует носить закрытую обувь с толстой подошвой, поскольку змеи часто прячутся в высокой траве и под камнями. Не рекомендуется совершать резких движений вблизи змей; для проверки пути в густой траве можно использовать палку.