Врач Верба: карьера пилота не подойдет людям с истероидным психотипом

Авиационный психолог — обязательный участник врачебно-летных экспертных комиссий, которые проходят кандидаты в пилоты. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук Ольга Верба — президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово».

Эксперт подчеркнула важность психологического отбора в процессе профессионального становления пилотов. Этот отбор включает использование разнообразных тестов. В частности, применяют СМИЛ — тест, оценивающий психологический портрет человека, выявляющий уровень стресса и эмоциональное состояние, устойчивость к психологическим нагрузкам.

Кандидатам также необходимо соответствовать определенному психотипу личности, который подходит для профессии пилота. Так, по словам Ольги Вербы, истероидный психотип считается неподходящим для этой работы.

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