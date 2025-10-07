Врач Васильева рассказала, что чай натощак может привести к изжоге и тошноте

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Васильева сообщила в беседе с «Газетой.Ru» , что пить чай на голодный желудок может быть вредно для здоровья.

Доктор рассказала, что черный и зеленый чай содержат кофеин и танины. Эти вещества могут стимулировать выработку желудочного сока, что на голодный желудок способно вызвать изжогу, тошноту, боли или обострение заболеваний, таких как гастрит и язвенная болезнь.

«Поэтому врачи рекомендуют пить черный и зеленый сорта чая после приема пищи или в виде отдельного перекуса с фруктами, сухофруктами или другими легкими продуктами», — отметила гастроэнтеролог.

Специалист подчеркнула, что утром чай может усилить обезвоживание, так как обладает легким мочегонным действием, поэтому перед чаепитием лучше выпить воды.

Васильева добавила, что травяные и фруктовые чаи можно пить натощак, но рекомендует заваривать их в слабой концентрации.