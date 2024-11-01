Врач Васильев посоветовал чаще смотреться в зеркало для хорошей осанки

Работа кровеносной и дыхательной системы, а также самочувствие в целом во многом зависит от осанки. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал реабилитолог Валерий Васильев.

По его словам, проблемы с осанкой в основном возникают по двум причинам. Первая — это слабость и растянутость мышц задней поверхности тела, а второе — укороченность и спазмы мышц передней части.

Чтобы исправить осанку нужно, в первую очередь, подрудиться со спортом. В частности, в этом поможет регулярная растяжка. Кроме того, добавил врач, нужно чаще смотреться в зеркало. Когда человек видит себя со стороны, то сразу старается выпрямиться и выглядеть красивее.