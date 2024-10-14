Врач Тимаков: кишечные проявления могут быть симптомом отравления ребенка лекарствами

Передозировка любыми лекарственными препаратами представляет огромную опасность для детей. О том, как распознать признаки отравления, рассказал главный врач клиники «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в беседе с ОТР .

По словам педиатра, многие препараты зачастую дозируются по весу маленьких пациентов или по площади поверхности тела. Поэтому для детей все лекарства представляют потенциальную опасность.

Если вы заметили, что упаковка от таблеток изменила местоположение, внимательно проследите за самочувствием ребенка. На отравление лекарствами могут указывать кишечные проявления и изменения со стороны нервной системы — перевозбуждение или, напротив, апатия.

Прежде всего, ребенку с симптомами отравления нужно дать воды и вызвать рвоту. После этого следует как можно скорее добраться до специального отделения больницы, где есть антидоты, резюмировал врач.