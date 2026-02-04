Врач Тетюшкин рассказал о распространенности депрессии в городах
Психиатр Михаил Тетюшкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что в городах уровень заболеваемости психическими расстройствами выше, чем в сельской местности.
По словам специалиста, на ситуацию влияют экономическая и геополитическая нестабильность.
«В городах депрессивные расстройства и вообще малые психиатрии распространены больше, чем в сельской местности. Это касается не только России, но в целом в мире такие наблюдения», — сообщил эксперт.
По мнению Тетюшкина, в городах более выражены дополнительные психоэмоциональные нагрузки, которые способствуют распространению проблем с ментальным здоровьем.