Врач Столярова: алкоголь после Крещенских купаний повышает риски переохлаждения

Существуют три причины, по которым опасно употреблять алкоголь после Крещенских купаний. О них рассказала врач-инфекционист Ольга Столярова в интервью «Газете.Ru» .

Доктор отметила, что, во-первых, спиртные напитки усиливают потерю тепла, что повышает риски переохлаждения. Во-вторых, алкоголь угнетает реакции организма, затрудняя контроль температуры.

Наконец, под влиянием спиртного повышается риск падений и травм. Вместо этого рекомендуется соблюдать четыре правила: разминка перед купанием, короткое пребывание в воде, тщательное вытирание и согревающий безалкогольный напиток, подытожила Столярова.