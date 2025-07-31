Врач Соломатина отметила, что капсульный кофе содержит меньше биологически активных веществ

Многие россияне начинают день с чашки кофе. Однако привычный капсульный кофе может негативно влиять на здоровье, рассказала сайту Life врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист объяснила, что фильтрованный (капсульный) кофе содержит меньше биологически активных веществ, включая антиоксиданты, чем свежеобжаренный, так как часть их задерживается фильтром.

По словам доктора, опасность капсульного кофе, заключается не в самом напитке, а в его упаковке и условиях хранения. В герметичных капсулах, особенно алюминиевых, при длительном хранении могут накапливаться фураны — соединения, оказывающие канцерогенное действие.

При нагревании пластик и алюминий могут выделять вредные вещества, которые нарушают работу организма. Например, пищевой пластик выделяет микропластик и бисфенол А (BPA), а алюминиевые капсулы — ионы алюминия.

Соломатина отметила, что капсульный кофе часто содержит больше кофеина, что может вызвать тревожность, тахикардию и бессонницу. Однако капсульный кофе не опаснее других форм, если употреблять его в разумных количествах, добавила врач.