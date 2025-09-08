Врач Соломатина назвала улиткотерапию модной процедурой с краткосрочным эффектом

Моллюсков размещают на лице, шее и других частях тела в надежде обрести молодость. Считается, что слизь, содержащая витамины и коллаген, может сделать кожу сияющей и гладкой.

«Но вот загвоздка, о которой бьюти-гуру любят умалчивать: крупные молекулы коллагена не проникают в кожу. Мы не можем „пропихнуть“ его извне, а вот подготовить и увлажнить кожу — да», — отметила медик.

По ее словам, результат достигается за счет легкого химического пилинга, увлажняющего действия и психологического эффекта расслабления. Как пояснила врач, улиткотерапия — это модный спа-ритуал, но не волшебное лекарство. Эффект временный и носит косметический характер.