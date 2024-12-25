Врач Шмелева: взрослому человеку не стоит съедать более 75 граммов сахара в день

Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, что взрослому человеку не следует съедать более 75 граммов сахара в день. Это количество включает в себя и сладости, и фрукты, и любую другую пищу. Об этом медик сообщила в разговоре с NEWS.ru .

Доктор предупреждает, что самыми опасными сладостями являются карамель, мармелад и другие продукты с большим количеством красителей. Относительно безопасными можно считать те, что сделаны на основе сухофруктов и орехов, но даже эти угощения следует употреблять умеренно, написал сайт kp.ru.

Важно помнить, что сладкое может быть как «вредным», так и «полезным». Полезные сладости насыщают организм необходимыми веществами, укрепляют здоровье и поднимают настроение. Вредные же могут привести к набору веса и проблемам со здоровьем.