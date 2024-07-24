Врач Шеин предостерег от обработки ожогов от медузы йодом и зеленкой

Если медуза «ужалила» купающегося, первым делом необходимо удалить стрекательные клетки с его кожи. Об этом сообщил сайт aif.ru , ссылаясь на руководителя хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детского хирурга и доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Виктора Шеина.

По его словам, для удаления клеток можно использовать любой предмет, например, тупую сторону ножа. Ни в коем случае не следует использовать руки, поскольку это может привести к ожогу у оказывающего помощь.

Затем важно промыть пораженное место водой, предпочтительно морской, и приложить холодный компресс. Также стоит принять антигистаминные препараты. Для предотвращения инфекции можно обработать рану водным раствором мирамистина, добавил врач.

Шеин также отметил, что строго воспрещается тереть пораженный участок кожи руками, чесать его, а также накладывать мазевые повязки или обрабатывать рану зеленкой и йодом, добавил НСН.