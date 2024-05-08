Врач Сергеева напомнила, что количество клещей напрямую зависит от погоды | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:51 Врач Сергеева напомнила, что количество клещей напрямую зависит от погоды

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Количество клещей напрямую связано с погодой, членистоногие активны лишь при определенных условиях. Об этом «Российской газете» рассказала заместитель главного врача клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Татьяна Сергеева.

Она объяснила, что идеальными погодными условиями для клещей можно назвать отсутствие ветра и слишком яркого солнца, а также плюсовую температуру. Членистоногие особенно активны с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

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Как добавил RT, в этом году ожидается вдвое больше клещей, чем в прошлом.

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