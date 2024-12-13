Врач Сережина: качественная искусственная елка не должна иметь посторонних запахов

Для семей с детьми и животными отличным вариантом новогоднего украшения станет искусственная елка. Однако такое дерево не должно иметь посторонних запахов. Необходимо, чтобы оно было выполнено из качественных и безопасных материалов, устойчивых к огню. Об этом рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, натуральные ели стоит рассматривать лишь в том случае, если вы уверены в безопасности дерева и готовы его утилизировать спустя несколько дней. После этого срока снижается выделение эфирных масел, обогащенных фитонцидами. На дереве может появиться грибок, опасный для людей со слабым иммунитетом и астмой, отметила Сережина.

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