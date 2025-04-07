Врач Савицкая посоветовала уделять полноценному отдыху 60 минут в день

Здоровый образ жизни — один из ключевых аспектов для поддержания хорошего самочувствия и профилактики различных заболеваний. Об этом рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая сайту « Время Н ».

Она подчеркнула, что следование основам здорового образа жизни приводит к оздоровлению организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности. Среди основных правил ЗОЖ — отказ от вредных привычек, здоровое питание, физически активная жизнь, позитивное мышление, соблюдение правил личной гигиены и режима работа/отдых.

По словам медика, важно соблюдать все эти правила в комплексе, так как зависимость может затормозить позитивные изменения. Поэтому лучше приучать ребенка к здоровым привычкам с раннего возраста.

Важна профилактика стрессовых состояний — для этого достаточно 60 минут полноценного отдыха в день, заявила эксперт. Она также рекомендовала не забывать, что здоровый образ жизни — это не только польза для тела, но и особое мировоззрение, благодаря которому улучшается самочувствие и настроение.