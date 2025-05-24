Врач Сараев одобрил идею с запретом алкомаркетов у школ и поликлиник

Нарколог Марат Сараев выразил поддержку инициативе депутата Госдумы Андрея Свинцова. Законопроект направлен на запрет открытия алкомаркетов вблизи школ, больниц, поликлиник, вузов и жилых домов, сообщил « Ридус ».

По мнению врача, реализация идеи станет эффективной мерой профилактики употребления спиртного среди детей и подростков. Визуальная реклама и доступность алкомаркетов, считает медик, стимулируют несовершеннолетних к покупке крепких напитков.

«В нормальном алкомаркете несовершеннолетнему не продадут алкоголь, но тем не менее всегда возле них существует некая подпольная индустрия», — пояснил эксперт.

Специалист также отметил положительный опыт реализации аналогичного закона о торговле сигаретами в России.