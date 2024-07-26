Врач Салли Дэвис: безопасных доз потребления алкоголя не существует

Бывший главный врач Англии Салли Дэвис заявил, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Это подтвердило крупное исследование, сообщил сайт The Guardian.

Ученые установили, что алкоголь привел к 2,8 миллиона смертей в 2016 году. Спиртное также стало ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, сообщил «Ридус».

Кроме того, специалисты выявили связь между употреблением алкоголя и циррозом печени, инсультом, раком желудочно-кишечного тракта.

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