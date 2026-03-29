Врач Ротарь рассказала о проблеме «синдрома одной упаковки» среди гипертоников

Пациенты нередко прекращают прием лекарств сразу после улучшения состояния. Это серьезная проблема, которая мешает эффективному лечению гипертонии. Доктор медицинских наук, заведующая лабораторией НИИ метаболического синдрома Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Оксана Ротарь объяснила KP.RU причины такого поведения.

Медик отметила, что многие пациенты воспринимают лечение как временную меру: «Когда мы спрашивали пациентов, почему они не принимают лекарства для снижения давления, то на первом месте был ответ: „принимаю по необходимости“. То есть только если подскочило давление».

Гипертоники ориентируются на свое самочувствие и прекращают прием препаратов, как только симптомы уходят. Это называется «синдром одной упаковки».