Врач Романенко отметила, что при психологическом голоде отсутствует физическое ощущение пустоты в желудке

Часто люди используют еду для борьбы со стрессом, но не всегда могут отличить настоящий голод от эмоционального желания поесть. Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко в беседе с «Газетой.Ru» поделилась признаками, по которым можно это определить.

Во-первых, психологический голод часто возникает спонтанно, например, желание внезапно съесть шоколадку, отметила эксперт. Во-вторых, ему свойственна непреодолимая тяга к определенной пище, которую сложно контролировать. В-третьих, при психологическом голоде физическое ощущение пустоты в желудке отсутствует.

«Для тех, у кого хороший контакт с телом, будет просто почувствовать, что голод психологический ощущается где-то на уровне горла, шеи, головы. Если опустить внимание в область живота, его там не будет», — отметила доктор.

И наконец, желание определенного вкуса, обычно сладкого или «вредного», также указывает на психологический голод, в то время как при физическом голоде аппетит более разнообразен, подчеркнула Романенко.