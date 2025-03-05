Врач Раншаков призвал мам не кутать ребенка при комфортной температуре в доме

Современным мамам приходится сложнее, чем их предшественницам. В век развитых технологий, стиральных машин и подгузников они сталкиваются с множеством противоречивых советов по воспитанию детей. В новой книге «Мамочек жалко!» врач Алексей Раншаков развенчивает самые распространенные мифы о воспитании младенцев. Об этом написал сайт kp.ru .

Так, автор подчеркивает важность адекватного подхода к уходу за малышами, чтобы они росли здоровыми, а мамы сохраняли свое психологическое равновесие.

Миф 1: одежда для защиты от простуды. Раншаков советует не кутать ребенка при комфортной температуре в доме. Излишняя одежда может вызвать перегрев и дискомфорт. Если вы дома ходите в одной футболке, ребенку тоже достаточно одного слоя одежды.

Миф 2: использование монетки на пупке. Пупочная грыжа у младенцев обычно не требует вмешательства. Она проходит сама по себе без необходимости применения пластырей или монет. Неправильное лечение может вызвать раздражение кожи малыша.

Миф 3: игнорирование детского плача. Плач — единственный способ младенца сообщить о своих потребностях. Отказываться подходить к ребенку, когда он плачет, неправильно. С возрастом мама учится понимать причины плача и оказывать необходимую помощь.

Кроме того, врач напоминает о важности соблюдения правил безопасности, которые включают избегание сна с ребенком на руках, предотвращение тряски и подбрасывания младенца, а также обеспечение безопасной среды для новорожденного.