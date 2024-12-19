Врач-психиатр Федорович рассказал, что в последнее время стрессогенность общества стала нарастать

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал радиостанции «Говорит Москва» , что поводов для ухудшения самочувствия у людей становится все больше.

По мнению специалиста, это связано с нарастающей стрессогенностью общества.

«Относительно депрессии присутствует гипердиагностика, а то, что нам заявляет Всемирная организация здравоохранения, так это есть не что иное, как нарастающая стрессогенность среды», — разъяснил врач.

Он заметил, что у населения планеты достаточно поводов для ухудшения самочувствия. В частности, он выделил общий экономический кризис, геополитические процессы, а также экологию и горячие точки.