Врач Поташева заявила, что повышение акцизов на сахаросодержащие напитки может положительно сказаться на здоровье

Кандидат медицинских наук Алена Поташева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что повышение акцизов на сахаросодержащие напитки может положительно сказаться на здоровье населения.

По мнению специалиста, отказ от таких напитков вернет «чувство сладкого».

«Отказавшись максимально от сахара, чувство сладкого восстанавливается. И яблоки становятся слаще, и какие-то продукты становятся слаще, а некоторые продукты становятся непереносимы, потому что они чудовищно сладкие и их есть нельзя», — отметила медик.