Врач Писарева рассказала о планах по созданию профстандартов для нутрициологов в РФ

Член группы по превентивной медицине при Государственной думе, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева сообщила в эфире радиостанции Sputnik о возможном введении профессиональных стандартов для нутрициологов в России к лету 2026 года.

По словам врача, такие меры позволят гражданам отличать квалифицированных специалистов от шарлатанов.

«Грань на самом деле очень тонкая, и людям в интернете очень тяжело распознать, кто из них, кто», — отметила медик.

Как пояснила Писарева, в настоящее время даже само понятие «нутрициолог» не определено. Она выразила надежду, что введение профессиональных стандартов поможет уточнить сферу деятельности в профессии.