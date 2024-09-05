Врач Петелин: в первый рабочий день после отпуска не стоит перегружать себя второстепенными задачами

Многим людям порой бывает сложно вернуться в трудовой ритм после отпуска. Чтобы процесс адаптации прошел комфортно, в первый рабочий день не стоит перегружать себя второстепенными задачами, рассказал врач Дмитрий Петелин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, для начала можно вспомнить свои рабочие обязанности, например, проверить почту и написать сообщения коллегам. Рабочую нагрузку после отпуска стоит повышать постепенно в течение недели.

Перед выходом на работу будет полезно составить план дел и распределить их по важности. В целом возвращаться из двухнедельного отпуска проще, чем после одного месячного, отметил Петелин.