Врач Петелин: в первый рабочий день после отпуска не стоит перегружать себя второстепенными задачами

Многим людям порой бывает сложно вернуться в трудовой ритм после отпуска. Чтобы процесс адаптации прошел комфортно, в первый рабочий день не стоит перегружать себя второстепенными задачами, рассказал врач Дмитрий Петелин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, для начала можно вспомнить свои рабочие обязанности, например, проверить почту и написать сообщения коллегам. Рабочую нагрузку после отпуска стоит повышать постепенно в течение недели.

Перед выходом на работу будет полезно составить план дел и распределить их по важности. В целом возвращаться из двухнедельного отпуска проще, чем после одного месячного, отметил Петелин.

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте